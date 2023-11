Lalaki nahuli sa EDSA bus lane, tinangkang bayaran ang enforcer

Watch more on iWantTFC

Sa video na inilabas ng Department of Transportation, isang lalaki ang sinubukang bayaran ang isang traffic enforcer matapos itong lumabag umano sa batas trapiko nitong Miyerkoles (Nobyembre 15).

Ayon sa DOTr, dumaan sa EDSA busway ang naturang motorista.

Ang EDSA bus lane ay maaari lamang gamitin ng mga bus, emergency vehicles, at mga clearly marked government vehicles (convoy ng pangulo, pangalawang pangulo, speaker of the House, Senate president, at Chief Justice ng Korte Suprema).