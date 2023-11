Watch more on iWantTFC

Nagsagawa ng live-fire exercises ang Armed Forces of the Philippines (AFP) sa Ilocos Norte para masubok ang kapasidad at warfare skills ng mga sundalo.

Bahagi ang pagsasanay ng AFP joint exercises kung saan magkasanib na nakikipaglaban ang mga tropa ng Navy, Air Force, Army at Special Forces. News Patrol, Miyerkoles, Nobyembre 15