Naakambang taas-pasahe sa LRT-1, inalmahan

MAYNILA – Isang grupo ng mga commuters ang umaalma sa nakaambang pagtaas ng pamasahe sa Light Rail Transit-1 o LRT-1.

Ayon kay Elvira Medina ng National Center for Commuter Safety and Protection, ang pagtaas ng pasahe sa mga pampublikong saskyan ay dapat na may kaakibat na pagsasaayos ng mga serbisyo nito.

“Yun pong hinihingi nila na taas-pasahe, ang ginagamit po nilang dahilan ay yoong pagpapahaba ng kanilang linya, yung mga iba’t ibang sinasabi nilang pangaako na pagsasaayos. Ang kailangan po, sa kahit anong pagtaas ng presyo, ipakita mo muna na meron kang ginawang para higit na mapahusay ang serbisyo mo sa ating mga commuters,” aniya.

“Doon po makukumbinsi niyo talaga ang commuters, ah okay naman,” dagdag pa niya.

Ayon kay Medina, hindi pa rin maituturing na maganda ang mga tren sa Pilipinas kumpara sa mga railways ng ibang bansa sa Asya gaya ng Singapore.

Kuwento din niya, hindi rin magamit ng mga commuter ang ilang mga palikuran sa LRT.

“Nung minsan naman po, pumunta ako sa mga restroom nila, alam po ba ninyo walang improvement? Ang problema pa ay yun pong mag nagseserbisyo, isinasara po yung isa o dalawang cubicle,” aniya.

“Nung malaman po niyang magsusumbong ako, binuksan. Anong ibig sabihin non? Tinatamad o nagtitipid sa gamit?”

Nanawagan si Medina sa LRT na ayusin muna ang kanilang serbisyong inaalok sa mamamayan.

“Unang-una, pagandahin muna ang tunay na sebisyo, at pangalawa, ang kanila pong pagpapalawak ng kanilang mga infrastructure ay hindi po dahilan para itaas ang pasahe.”

Naniniwala din si Medina na dapat ipagpaliban muna ang dagdag-pasahe sa tren dahil nag-uumpisa pa lang bumangon ang publiko mula sa pandemya.

“Ang sinasabi nila, kasi meron naman daw sa kontrata na tuwing dalawang taon ay dapat ay tataas. Subalit, wala po doon sa kontrata na inilagay na hindi po nai-consider yung dalawang taon natin na halos wala tayong movement.”

“Nag-lockdown po tayo. At unti-unti pa lang nakakabalik ang mga taumbayan. Dapat po i-consider yun na i-defer…dahil ang mga tao po hindi naserbisyuhan,” aniya.

--TeleRadyo, 15 November 2022