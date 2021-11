Maraming heringgilyang rehistrado sa Pilipinas: FDA

Watch more on iWantTFC

MANILA – Maraming heringgilyang rehistrado sa Pilipinas na maaaring gamitin sa pagbabakuna kontra COVID-19, ayon sa isang opisyal ng Food and Drug Administration (FDA) ngayong Lunes.

“Kaya naman po. Meron po tayong tatlo (manufacturer) at marami na po tayo naka-rehistrong mga syringes kasi matagal na po nating nirerehistro ang mga syringes,” ani FDA Center for Device Regulation, Radiation, Health, and Research director Maria Cecilia Matienzo.

“Marami ho din naman tayong nakarehistrong mga imported na mga heringgilya ho,” dagdag pa niya.

Ito’y kasunod ng pahayag ni Sorsogon Governor Francis “Chiz” Escudero na naantala ang kanilang pagbabakuna sa lalawigan dahil hindi sila nabigyan ng pang-ineksyon.

Ayon kay Matienzo, hindi na sakop ng FDA ang pagbibili o distribusyon ng mga heringgilya sa iba’t ibang lugar sa bansa.

“Sa ganang FDA po, kami ay nagbibigay lamang ng mga product registration. Ang pag-procure po ng mga syringes ay nasa Department of Health po.”

Aniya, maaaring problema sa procurement process ugat ng umano'y kakulangan ng mga pang-ineksyon sa ibang lugar.

Una nang sinabi ng DOH na nabigyan na ng pondo ang iba’t ibang lokal na pamahalaan para bumili ng heringgilya.

Sinabi rin nitong maaaring makipag-ugnayan ang mga lokal na pamahalaan sa mga regional offices ng DOH sakaling magkaproblema pa ang mga ito sa pagbili ng mga heringgilya.

Nakatakdang ilunsad sa Nov. 29 hanggang Dec. 1 ang National Vaccination program ng pamahalaan na naglalayong makapagbakuna ng 15 milyon tao kontra COVID-19.

Hanggang nitong Linggo, ika-14 ng Nobyembre, nasa higit 31.5 milyon na ang fully vaccinated sa bansa, at may lagpas 38.1 milyon naman ang nakatanggap na ng unang dose ng bakuna.

Noong Marso 1 nagsimula ang pagbabakuna sa bansa kontra COVID-19. Target ng pamahalaang makapagbakuna nang kumpleto sa mahigit 77.1 milyon tao sa bansa upang magkaroon ng herd immunity.

--TeleRadyo, 15 November 2021