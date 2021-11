Watch more on iWantTFC

(UPDATE) Hawak na ng Senado ang magkapatid na opisyal ng Pharmally Pharmaceutical Corp. na na-contempt dahil sa pagtangging magsumite ng financial records ng kompanya.

Naaresto noong hapon ng Linggo sa Davao International Airport sa Davao City sina Twinkle at Mohit Dargani ng mga tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms.

Ayon kay Senate Sergeant At Arms retired Gen. Rene Samonte, pasakay ang magkapatid sa chartered plane patungong Kuala Lumpur, Malaysia nang arestuhin.

Ngayong Lunes, sumailalim sa medical checkup ang magkapatid, na nakadetene sa Senado.

Sa sesyon, ini-report ni Sen. Richard Gordon ang pagkakahuli sa magkapatid at pinapurihan ang Office of the Senate Sergeant at Arms (OSAA) Sat tauhan ng Senate Blue Ribbon Committee.

Nagpasa rin ng resolusyon ang mga senador para kilalanin ang nagawa ng OSAA at Blue Ribbon Committee.

Iniimbestigahan ang kompanya sa Senado dahil sa umano’y maanomalyang kontrata sa kompanya ng gobyerno sa pagbili ng mga kagamitan gaya ng face shield.

Sa panayam ng Teleradyo, kinuwestiyon ni Senate Minority Leader Franklin Drilon kung bakit kailangang umalis ng bansa ng magkapatid kung totoong wala silang tinatago.

Umaasa naman si Sen. Risa Hontiveros na magsasalita ang magkapatid at makikipag-ugnayan sa imbestigasyon ng Senado ukol sa Pharmally.

Ayon naman kay Davao Mayor Sara Duterte-Carpio, hindi makakaapekto sa reputasyon ng kanilang lungsod ang pagkakahuli sa mga Dargani.

Wala aniyang itinatago sa Davao City.

Ayon naman sa Malacañang, hindi mahaharang ang magkapatid kung hindi nakipagtulungan ang executive branch ng pamahalaan.

"I don't think it can be done without the cooperation of the executive branch because the airport po is under the executive branch," ani dating presidential spokesperson Harry Roque.

Sumulat naman ang Senate Blue Ribbon Committee sa kompanyang nirentahan ng eroplano ng magkapatid para makakuha ng flight details.