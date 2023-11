De Lima nagpunta sa Manaoag matapos makapagpiyansa

Watch more on iWantTFC

Matapos makapagpiyansa, agad nagpunta si dating Sen. Leila de Lima sa Pangasinan para manalangin sa Our Lady of Manaoag. Naninibago umano si De Lima sa bagong kalayaang ito, lalo't higit anim na taon siyang nakulong. Desidido rin siyang bawiin ang aniya'y nasirang buhay at pangalan. Nagpa-Patrol, Victoria Tulad. TV Patrol, Martes, 14 Nobyembre 2023