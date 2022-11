Watch more on iWantTFC

Hindi man umusad ang isinusulong na code of conduct sa South China Sea o makabuo ng nagkakaisang posisyon sa krisis sa Myanmar, itinuturing pa rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matagumpay ang pagdalo niya sa katatapos na Association of Southeast Asian Nations Summit sa Cambodia. Nailahad ng pangulo ang posisyon ng Pilipinas sa mga isyung nakakaapekto sa rehiyon, at matukoy ang mga puntong maaaring magkasundo at magtulungan. Nagpa-Patrol, Joyce Balancio. TV Patrol, Lunes, 14 Nobyembre 2022