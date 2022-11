ALAMIN: Ano ang kaugnayan ng diabetes at COVID-19?

Watch more on iWantTFC

MAYNILA – Sa isang pag-aaral, lumalabas na ang mga pasyenteng nagkakaroon ng COVID-19 ay mas may tsansang magkaroon ng diabetes pagkatapos nilang magkasakit.

Pero ano nga ba ang kaugnayan ng COVID sa diabetes?

Sa isang panayam sa TeleRadyo, ipinaliwanag ng endocrinologist na si Dr. Mia Fojas kung bakit mas may tsansang magka-diabetes ang mga nagkasakit ng COVID-19.

“Yung COVID-19 kasi di ba, nagkakaroon siya ng sort of inflammation, so pamamaga ng iba’t ibang tissues natin, at kasama po doon yung pinanggagalingan ng insulin natin, yung tinatawag na pancreas,” aniya.

“So posibleng bumaba po yung supply ng insulin sa katawan,” paliwanag ng doktor.

Ayon sa eksperto, batay sa mga pag-aaral na ginawa sa Amerika at Europa, mas may tsansang magkaroon ng diabetes ang mga menor de edad na tinamaan ng COVID.

“Base sa obserbasyon sa Amerika saka sa ilang bansa sa Europa, na 18 years old and below mas mataas ang tsansang magkaroon ng diabetes within the next 6 months after COVID infection.”

“Wala po pa tayong study dito sa Pilipinas in particular, pero among adults, they are not safe also. There’s a 30%, about 30% chance na mga adults na possible ring magkaroon ng diabetes pagkatapos ng COVID,” aniya.

Ayon sa doktora, mas may tsansa ring magka-diabetes ang mga nagkaroon ng moderate o severe form ng COVID.

“Ito rin yung usually hindi lang mild, so moderate to severe to critically ill, sila yung mga nakatanggap ng steroid, yung mga dexamethasone during admission, tapos eto yung matagal nang naka-admit.”

Mas may posibilidad din aniya na magkaproblema sa diabetes ang mga obese o mabigat ang timbang at medyo mataas na ang blood sugar bago pa magkaroon ng COVID-19.

Payo ni Fojas, dapat maging maingat sa pagkain upang makaiwas sa diabetes.

“Importante po talaga ang gulay at ang tamang source ng protina, wag po nating sobrang pataasin ang asukal natin so stay away from mga sugars atsaka mga carbs na marami.”

“So remember, sa isang plato, kalahati nun dapat gulay, ¼ lang po noong plato nating 9 inch yung kanin o kaya yung carbohydrates natin. Tapos kailangan yung source nung protein natin sana yung magandang source. Pwedeng vegetable protein, pwedeng white meat.”

Dapat din aniyang binabantayan ang blood sugar ng mga pasyenteng nagka-COVID hanggang 6 na buwan matapos nilang gumaling.

“If you can, have yourself tested, if normal ngayon, maybe in 3 months’ time you have to have yourself checked for random blood sugar man lang or fasting blood sugar,” dagdag pa niya.

“Or again, be aware of your symptoms--kung madalas kang umihi, madalas nagugutom, sudden weight loss o di kayo nag-recover from the weight loss from COVID-19, yun, tapos madaling mapagod also.”

--TeleRadyo, 14 November 2022