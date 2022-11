Marcos hinimok si Biden na tumulong mapababa ang presyo ng petrolyo

Watch more on iWantTFC

Hiniling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tulong ni US President Joe Biden na mapababa ang presyo ng produktong petrolyo. Hinimok din ni Marcos ang mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations at ibang bansa na pairalin ang United Nations Convention on the Law of the Sea sa pagpapanatili ng kapayapaan sa South China Sea. Nagpa-Patrol, Joyce Balancio. TV Patrol, Linggo, 13 Nobyembre 2022