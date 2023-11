Watch more on iWantTFC

Sa kauna-unahang pagkakataon, nakapasok sa loob ng Ayungin Shoal ang Philippine Coast Guard at nakalapit sa nakasadsad na barko ng Philippine Navy na BRP Sierra Madre. Pero bago nakarating doon, hinabol, hinarang at ginitgit sila ng mga barko ng China at binugahan pa ng tubig ang isang resupply boat. Nagpa-Patrol, Bianca Dava. TV Patrol, Linggo, 12 Nobyembre 2023