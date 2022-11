Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Naghihintay na ng subpoena ang kampo ng suspendidong hepe ng Bureau of Corrections na si Gerald Bantag at handa siyang harapin ang mga posibleng kasong isampa sa kaniya, ayon sa abogado nito.

"We would like to announce that he will be participating, he will be cooperating in this case para malinis ang kaniyang pangalan. Gustong-gusto niya po na matanggap na sana 'yung complaint against him," sabi ni Rocky Balisong, abogado ni Bantag, sa TeleRadyo nitong Sabado.

"Whether criminal or administrative haharapin na lahat para once and for all malinisan at malaman natin ang buong katotohanan," dagdag niya.

Itinuturing na isa sa mga "person of interest" si Bantag sa kaso ng pagpatay sa brodkaster na si Percy Lapid.

Ani Balisong, wala pa ring subpoenang lumalabas para kay Bantag, taliwas sa mga usapang mayroon nang inihain sa kaniyang kliyente.

"Sad to say na kahapon ay pumunta ako sa DOJ wala pa pala 'yung subpoena. Taliwas doon sa lumalabas sa mga news na may nag-serve daw sa last known address niya at walang taong magre-receive doon, minabuti po namin na pumunta na lang ako kahapon sa DOJ, wala pa pala 'yung subpoena nasa panel of prosecutors pa lang 'yung complaint," sabi ni Balisong.

"At pag naibaba po 'yon sa records section doon nila idi-dispatch 'yung subpoena para sa kliyente namin."

Naghihintay sila ng subpoena para mapag-aralan ang mga alegasyon saka maghahain ng counter-affidavit, sabi ng abogado ni Bantag.

Itinanggi rin niyang nagtatago si Bantag.

"There is no reason for him to hide. Kasi gusto niya ring harapin 'yung kasong ito at wala pa naman siyang warrant of arrest ang finile pa lang naman is accusation," ani Balisong.

"Hindi siya nagtatago. Kahapon nga nagpa-interview siya nakita naman ng taumbayan nandito siya sa Baguio kahapon. Hindi nga lang siya lumalabas mula noong nadisarmahan siya at na-suspend ay di na siya lumalabas for security reasons."

— TeleRadyo, Nob. 12, 2022