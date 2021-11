MAYNILA - Maraming napa-‘sana all’ sa maagang pamasko ng salon owner sa Las Piñas na si Adarna Grande sa 5 niyang tauhan.

Tig-P30,000 ang inabot niya sa kanila noong simula ng Nobyembre bilang kanilang 13th month pay.

May pangako pa siyang bonus sa kanila pagdating ng Disyembre.

The 5-person staff of a salon in Las Piñas gets their 13th-month pay (with extra cash to boot) more than a month before Christmas.



Owner Adarna Grande says it’s in gratitude to the employees & for business being good despite the pandemic.



📸: Adarna Grande pic.twitter.com/ehcdYwPSbQ