Hindi nagustuhan ng barbero nang magreklamo ang isang customer na napangitan sa kanyang gupit sa Lucena City, Quezon.

Sa kuha ng CCTV, makikitang nagtatalo ang 23-anyos na barbero at ang lalaking customer na isang government employee sa barbershop sa Barangay Gulang-Gulang.

Nagreklamo umano ang customer dahil hindi sinunod ng barbero ang gusto niyang gupit.

Ayaw namang pumayag ng barbero na ayusin ang gupit nito sa nais na ipagawang style ng customer dahil maganda naman aniya ang kaniyang gawa.

May mga tao rin na nagpapakalma sa pagtatalo ng dalawa pero nagulat na lamang ang lahat nang biglang kuhanin ng barbero ang gunting at sugurin ng saksak ang customer. Nagawa namang masalag ng biktima ang suspek kaya naauwi sa pambubuno.

Nagtamo naman ng mga sugat sa kamay ang biktima.

Naaresto ang barbero at nakakulong na sa Criminal Investigation and Detection Group sa Lucena at kinasuhan na ng attempted homicide.

- TeleRadyo 12 Nobyembre 2021