Mga residente sa ilang lugar sa Zambales sunod-sunod ang paglikas

Watch also in iWantTFC

MAYNILA - Aabot sa 4 na lugar sa Zambales ang nagpalikas na ng mga residente dahil sa hagupit ng bagyong Ulysses.

Nagsipuntahan sa mga evacuation center ang mga residente ng Sta. Cruz, Candelaria, Botolan, at Palauig.

Sa Sta. Cruz ang pinakamaraming lumikas, na nasa 225 pamilya o katumbas nang nasa 800 indibidwal. Ang ilang residente, noon nang nagsilikas dahil sa pananalasa ng bagyong Rolly at Quinta na tumama sa Luzon nitong mga nakalipas na linggo.

Kasama sa mga lumikas si Fedelina, 70 anyos. Ngayon lang aniya sila nagsilikas dahil noong gabi ay maayos pa ang panahon sa kanilang lugar.

Kasamang lumikas ni Fedelina ang apo niyang si Precious, isang senior high school student na aminadong nahihirapan na sa sunod-sunod na paglikas dahil sa mga nagdaang bagyo.

"Nakaka-stress sumasabay 'yung modules... Tapos may COVID. 'Yung iba may dalang modules, 'yung iba may cellphone po," ani Precious.

Ayon kay Rolex Estrella, chief ng Zambales disaster management office, may 5,000 food packs na inihahanda para sa mga nagsilikas. May mga taga-Department of Social Welfare and Development din na inaalam ang mga pangangailangan ng mga residente.

Panaka-naka ang pag-ulan sa lugar pero mas ramdam ang malalakas na hangin.

-- Ulat ni Arra Perez, ABS-CBN News