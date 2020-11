Higit 8k katao apektado ng bagyong Ulysses sa QC

Watch also in iWantTFC

MAYNILA - Nagsagawa ng rescue operations ang Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga residenteng na-trap sa kanilang mga binahang bahay dahil sa bagyong Ulysses.

“Ang goal sana natin dito ay wala na sanang rescue na nagaganap. Kaso, sometimes yung ating mga residente, hindi rin nila siniseryoso warnings ng PAGASA, ng Quezon City government. Ganito po ang mangyayaring ending natin lagi - rescue na lang nang rescue,” sabi ni Mike Marasigan ng CDRRMO ngayong Huwebes.

Sa panayam sa TeleRadyo, sinabi ni Marasigan na karamihan sa mga nasagip nilang mga residente ay nauna nang nakasama sa forced evacuation matapos mailagay sa red alert status ang lungsod nitong Miyerkoles.

“Ito yung mga nasa evacuation center. Taposm nung gabi, bumalik sa kanilang bahay at for some reasons, wala daw ulan. So, inabot sila ng ulan ng 3 a.m., 4 a.m.,” sabi niya.

Ayon sa lokal na pamahalaan, umabot sa 8,286 indibidwal o 2,467 pamilya sa lungsod ang apektado ng pananalasa ng bagyong Ulysses.

Mayroon naman silang 44 evacuation centers sa mga barangay.

“May mga partition tents lahat ng barangays para ma-maintain social distancing at pagsusuot ng mga mask,” ani Marasigan.

Tumutulong din aniya sa kanilang rescue operation ang ibang force multipliers tulad ng mga taga-Philippine Red Cross, pulisya at Metropolita Manila Development Authority.

Sinabi ni Marasigan na mataas ang baha sa mga barangay ng Del Monte, Masambong, Sta. Cruz, Sto. Domingo, Bagong Silangan, Bagumbayan, East Kamias at Roxas.

Hinikayat niya ang nais pang magpa-rescue na tumawag lamang sa emergency number na 122.

“Our emergency operations center will coordinate with water search and rescue available namin immediately. Just provide us with the complete address saka location para ma-coordinate din sa barangay,” sabi niya.

Laking pasalamat naman nila na wala pang naiuulat na nasawi o nasugatan dahil sa bagyo.

- TeleRadyo 12 Nobyembre 2020