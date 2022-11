Watch more on iWantTFC

Posible nga bang tumaas ang pamasahe ng MRT-3 kung maisasapribado na ito?

Nitong Miyerkoles, sinabi ng commuter group na The Passenger Forum (TPF) na pinangangambahan nitong umakyat ang pasahe sa tren nang wala namang kaakibat na improvement o pagsasaayos.

“Once the government sells MRT to the private sector, we are sure it will make fares higher while commuters continue to experience subpar services," ani TPF Convener Primo Morillo.

Pero ayon kay Department of Transportation (DOTr) Secretary Jaime Bautista, maraming salik na tinitingnan bago magpatupad ng anumang dagdag-pasahe sa pampublikong transportasyon.

“Alam niyo po yung pag[taas] ng pamasahe depende din sa pagtaas ng expenses ‘no, operation. Siyempre tataas yung suweldo ng mga tao, tataas ang price ng fuel, electricity,” aniya sa panayam sa TeleRadyo, Biyernes.

“Meron pong process yung pagpapataas ng pamasahe, so yun po ang gagawin natin,” sabi ng opisyal.

Una nang sinabi ng DOTr na pinag-iisipan nito ang pagsasapribado ng operation at maintenance MRT-3 para mas maging maayos ang pagpapatakbo nito.

— TeleRadyo, 11 Nobyembre 2022