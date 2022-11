Pamunuan ng Igorot Stone Kingdom, kinasuhan na

Watch more on iWantTFC

MAYNILA – Kinasuhan na ng lokal na pamahalaan ng Baguio City ang pamunuan ng Igorot Stone Kingdom ng paglabag sa Presidential Decree 196 o National Building Code of the Philippines.

Binanggit ito ni Mayor Benjamin Magalong sa isang panayam sa TeleRadyo nang tanungin kung may pag-asa pang mabuksan muli ang patok na pasyalan ng mga turista.

“Titingnan namin kung ano yung desisyon ng Korte, kasi finile-an na namin ng criminal case eh,” ayon sa alkalde.

Matatandaang ipinasara ni Magalong ang Igorot Stone Kingdom dahil sa kakulangan umano nito sa papeles.

“Wala siyang building permit. Nagtayo siya ng structures nang hindi dumaan sa tamang proseso. At alam mo, potentially unsafe yan eh specially erosion, prone sa erosion yung lugar niya,” aniya.

Kuwento ng punong-lungsod, makailang ulit nilang binigyan ng pagkakataon ang pamunuan ng pasyalan na ayusin ang mga dokumento at istruktura nito.

“Nung pinuntahan namin, sabi ko hindi kita isasara kasi nakakatulong ka sa tourism, pero you have to work on your, yung conversion ng--kasi residential yun…so namomroblema kami sa traffic,” sabi niya.

“So despite the fact na napakabait ko na sa kanya, maayos siya nakipag-usap ako sa kanya, tapos binastos kami ngayon na nagtayo na lang siya ulit ng additional na structures, ilang beses siya bibigyan ng notice of violation, tatlong beses na siyang binigyan ng notice ng violation, apat na yung tinatayo niyang mga structures, ano na lang kung may nangyari?”

Giit ni Magalong, hindi ligtas ang pagkakatayo ng ilang bahagi ng Igorot Stone Kingdom.

“Hintayin pa ba namin na mangyari, may mahulog, may madaganan, may mamatay bago kami magsasagot? So we’re just being proactive about it kaya ko pinasara.”

--TeleRadyo, 11 Nobyembre 2022