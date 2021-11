Watch more on iWantTFC

MANILA—Unti-unti nang sumisigla ang mga negosyo sa Baguio, kasunod ng pagbubukas ng lungsod sa mga fully vaccinated na turista.

“Ngayon sumigla ang ating mga negosyo dito, at malaking pagbabago nu’ng naka-lockdown tayo nu’ng mga nakalipas na buwan,” ayon kay Baguio City tourism officer Alec Mapalo.

“So nakita even ’yung ating mga . . . recreation concessionnaires natin sa Burnham Park natin, ’yung sa boating at sa biking, dumami.

“As a matter of fact during weekends, last weekend lang dahil nga nilimit din ‘no ’yung capacity, meaning ano lang, konting boating atsaka biking ang pinayagan, so nakapila yung mga gustong mag-ano doon, mag-boating. So ibig sabihin parang nasa full capacity sila.”

Maging mga restaurant sa Session Road ay dama na rin ang epekto ng pagdating ng mga turista, pag-obserba ni Mapalo.

“ ’Yung mga restaurants natin sa Session Road, ’yun naramdaman din nila ’yung pagbabago, sabi nga ng iba halos wala dati.

“Kaya natutuwa naman po ang ating mga businessmen ngayon, mga tourism establishments at lalo na ’yung mga hotel, ’yung mga dating nakasarang hotel ngayon, sila ngayon gustong mag-open na ulit.”

May mga maliliit ding accommodation establishments na nais nang magbukas sa Baguio, pero sabi ni Mapalo kailangan muna nilang magkaroon ng safety seal bago sila payagang magbukas muli.

Hanggang 2,000 turista ang pinapayagang makapasok sa tinaguriang “summer capital” ng bansa kada araw.

Pero paalala ng lokal na pamahalaan na kailangan pa ring sundin ang health protocols gaya ng pagpaparehistro sa Visita application website at paghintay ng schedule bago umakyat sa Baguio. — TeleRadyo, 11 November 2021