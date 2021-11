Mga lalawigan, patuloy na humihingi ng bakuna sa NTF

Watch more on iWantTFC

MANILA – Patuloy na humihiling ang mga probinsya ng dagdag na supply ng bakuna para sa kanilang mga kababayan, ayon sa League of Provinces of the Philippines.

“Yung dati po ay naka-focus po at binigyan ng maraming supply yung (National Capital Region), so mga 40 percent lang po yung para sa ibang mga (local government unit) sa buong bansa, so ngayon nga po ay nag-request kami ng mga additional na bakuna para po doon sa mga LGUs naman na labas dito sa NCR,” ani Marinduque Governor Presbitero Velasco Jr.

Ito’y kasunod ng mga pahayag ng Department of the Interior and Local Government (DILG) na dapat nang bilisan ng mga LGU ang pagbabakuna sa mga nasasakupan nila.

“Alam niyo nga po ay mga 18 percent to 32 percent pa lang ang range ng bakunahan sa mga ibang local government units so hinihiling na po namin dagdagan na nga po,” ani Velasco.

“Ang nangyari po kasi ay meron po silang mga areas pa, mga rehiyon, mga five o six na yun naman ang binibigyan ng priority. Ang request po namin ay kahit yung wala pa po doon sa priority ay mabigyan po ng additional kung maipakita po ng LGU na yon na kaya po nila talagang magdagdag ng bakuna at magbakuna,” paliwanag ni Velasco.

“E yan naman pong (National Task Force) at (Department of Health) ay generous naman ho yan at nagbibigay naman ho sila pag nag-request yung LGU so, yun nga, kanya-kanya na pong request dahil depende sa kakayahan.”

Dagdag pa ni Velasco, wala namang problema sa paghahatid ng mga bakuna sa iba’t ibang lugar sa Pilipinas. Pero aniya, mapapabilis ito kung tutulong na rin sa paghahatid ang mga pribadong kumpanya na may mga sasakyang maaaring gamitin sa paghahatid.

“Yun naman pong pagdadala ng bakuna ay yan po ay talagang nasa poder po ng NTF at sila po yung mga may gamit na mga sasakyan o eroplano o barko whatever, at ‘yan po ay naide-deliver naman po.”

“Kaya lang nga po ang tingin ko ay kailangan na rin patulungin yung mga private companies na may mga ganyang eroplano o mga barko o ibang sasakyan, na tumulong at kailangan ho talagang maideliver din kaagad.”

Halos 30 milyong Pilipino na ang bakunado kontra-COVID, ayon sa pinakahuling datos ng Malacañang.

Pero habang higit 88 porsiyento na ng target population ng Metro Manila ang bakunado, nasa 20 hanggang 30 porsiyento pa lang ang natuturukan sa target population ng ibang rehiyon sa bansa.

--TeleRadyo, 11 November 2021