Sinalakay ng mga tauhan ng Department of Environment and Natural Resources-Community Environment and Natural Resources Office sa Baliuag, Bulacan ang isang palengke sa lugar na nagbebenta ng mga ibon na ilegal na hinuli sa Candaba swamp sa Pampanga.

Ibinebenta ng isang lalaki sa Pagala local market ang 129 Common moorhen o “Uwis” at 60 Buff-banded rail o “Tikling.”

Hindi bababa sa P18,000 ang kabuuang halaga ng mga ibon na nakumpiska.

Pero mabilis na nakatakas ang suspek nang makita ang mga tauhan ng DENR.

Sa inisyal na imbestigasyon, ibinebenta nang tig-P100 kada tatlong piraso ang mga ibon.

Nailigtas ang 189 na ibon at agad pinakawalan sa rice field sa boundary ng Baliuag at Candaba.

Ang 32,000-hectare Candaba swamp ay mahalagang wetland area sa bansa dahil umaabot sa 7,000 migratory bird kada taon ang nagtutungo dito galing Siberia, Japan, China at New Zealand para pansamantalang magkanlong at makaiwas sa labis na lamig sa nasabing mga bansa.

Ang Candaba swamp ang nagsisilbi nilang feeding area mula Oktubre hanggang Marso.

Babala ng mga awtoridad, may karampatang kaso ang sino mang mapatunayan na nangongolekta, nanghuhuli at nagbebenta ng wildlife sa ilalim ng Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection.

- TeleRadyo 11 Nobyembre 2021