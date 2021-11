Watch more on iWantTFC

MANILA – Sa lungsod ng Batangas, maaaring maipasara pansamantala ang mga negosyo at establisimyento kapag nahuli ng lokal na pamahalaan na tumatanggap o nagpapapasok ng mga customer na hindi pa bakunado laban sa COVID-19.

Sa panayam sa TeleRadyo ngayong Huwebes, sinabi ni Batangas City public information officer Marie Lualhati na ginawa ito ng lokal na pamahalaan para mahikayat ang mga kababayan na magpabakuna.

“Unlike yung other LGUs po, ang Batangas City po may sapat po tayong number of vaccines, supply of vaccines,” kuwento niya. “Kaya lang po, ang taas po ng hesitancy ng mga tao na magpabakuna, kahit pa po anong kampanya ang gawin natin,” aniya.

Ayon kay Lualhati, tila unti-unti nang nakakamit ng Executive Order No. 44 ni Mayor Beverly Dimacuha ang layunin nito.

“Kanina lang po, nagtanong ako sa ating city health officer, kay Dr. Barrion, kung after po ba nating pinalabas ang EO, nakatulong po ba ito sa vaccination. Almost 312 percent daw po daily ang naitaas nito sa isa lamang vaccination site.”

Dagdag pa ni Lualhati, “Yun daw po dati na nagpabakuna ng first dose, ngayon bumalik na for their second dose, na antagal na pong iniintay, sinulatan. Kulang na nga lang daw po ay hilahin ng mga barangay health workers para po magpabakuna.”

Aniya, kabilang ang mga matatanda o senior citizen sa mga vaccine-hesitant sa kanilang lugar. Sa humigit-kumulang 30,000 na senior citizen nila, nasa 10,000 palang ang bakunado.

Pero paglilinaw ng opisyal, may ilang mga establisimyentong nagbibigay naman ng konsiderasyon ang pagpasok ng mga hindi bakunado.

“May mga business establishments din po tayo, na may mga clinic o mga doctors, dental clinic, kaya essential po yun, pwedeng pumasok ang unvaccinated, maging yung mga bata, kung magpapa-checkup. Pwede din naman pong grocery,” aniya.

Ayon kay Lualhati, nasa 70 na lang ang aktibong kaso ng COVID-19 sa kanilang lugar.

--TeleRadyo, 11 November 2021