MAYNILA – Nananatiling sapat ang suplay ng isda sa bansa sa kabila ng pananalasa ng bagyong Paeng, ayon sa isang grupo ng mga fish producers.

“Nakapaghanda yung aquaculture sector sa bagyo so at this time po, sapat po ang suplay ng isda,” ani Joseph Borromeo, national president ng Philippine Association of Fish Producers Inc.

“Yung natamaan po ng Paeng, dyan bandang Batangas, siguro yung mga fingerlings ang natamaan for bangus atsaka ano, makakarecover na rin ho yon,” dagdag pa niya.

“Unless magkaroon ng major disruption on the supply chain, we are very confident na those from the aquaculture sector o mga farmers ng isda ay makakapag supply ho doon nang sapat.”

Gayunpaman, nanawagan si Borromeo sa pamahalaan na ayusin ang supply chain ng isda sa bansa para bumaba ang presyo nito.

“Yun naman talaga yung culprit eh. Kung maayos natin yung supply chain--marami na pwedeng magtulong sa pag-ayos ng supply chain. Nagsisimula yan sa source.”

“Kasi halimbawa sa source, tama ba yung mga--may refrigerated centers ba tayo? Blast freezers ba tayo? Hindi na kailangan dumaan pa ng ano, pwede nang idiresto sa isang major bagsakan yan. It’s just a matter of logistics,” paliwanag niya.

“Kaya ang ginagawa namin, decentralization. Halimbawa, we’re now looking at management areas na hindi niya kailangan pang tumawid pa sa ibang isla o sa ibang rehiyon.”

“Magiging self-sufficient siya within a small community or a community that is just within the region. Baka mas madali yung pag-aayos ng suplay ng isda,”aniya.

Ayon sa pinakahuling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot na sa P4.2 bilyon ang naiwang pinsala ni Paeng sa sektor ng agrikultura.

--TeleRadyo, 10 November 2022