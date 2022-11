Watch more on iWantTFC



Dumating na sa Cambodia si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para dumalo sa 40th at 41st ASEAN summits and related summits. Nais talakayin ni Marcos sa mga pulong ang isyu ng West Philippine SEA at ang kahalagahan na maisapinal ang code of conduct na gagabay sa mga bansa sa pagresolba ng ano mang sigalot sa pinag-aagawang teritoryo. Nagpa-Patrol, Joyce Balancio. TV Patrol, Huwebes, 10 Nobyembre 2022.