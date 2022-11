Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Kinasuhan ng attempted homicide ng landlord ang isang padre de pamilya na nangungupahan sa kaniya sa Maynila.

Naaresto ng mga pulis ang suspek na tinaguriang "top 10 most wanted" ng Sta. Ana Police Station dahil sa kasong attempted homicide.

Sa imbestigasyon, nagkaroon ng pagtatalo ang suspek na may-ari ng inuupahang bahay ng biktima. Nauwi ito sa pagka-bagok ng ulo ng biktima sa pasimano ng inuupahang bahay.

Iginiit naman ng naarestong suspek na pinagtanggol lang niya ang kanyang sarili. Lasing umano ang biktima na bigla na lang nanggulo at pumasok sa kanilang bahay.

Sinuntok siya nito at nadamay pa ang kaniyang asawa at mga anak, kaya tinulak niya ang landlord palabas ng bahay at nangyari ang insidente.

Dagdag pa ng suspek, bago ang insidente ay maayos naman ang kanilang relasyon ng biktima at wala silang nakaraang alitan nito.

Itinakda naman ng korte ang P36,000 para makapag-piyansa ang suspect.—Ulat ni Nico Bagsic, ABS-CBN News