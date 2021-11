Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Pinag-aaralan ng Cagayan Provincial Government na alisin ang mandatory na paggamit ng face shield sa lalawigan.

Ayon kay Cagayan Governor Manuel Mamba sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles, isasangguni nila ito sa provincial inter-agency task force.

Pag-uusapan din aniya ang pag-alis sa COVID-19 test requirement sa mga papasok sa Cagayan. Hihingan nalang ng proof ng full vaccination ang mga papasok habang kailangan magpresenta ng resulta ng antigen test o RT-PCR test ang mga hindi bakunado.

Sa huling tala ng Cagayan, mayroon itong 704 na aktibong kaso ng COVID-19 habang 47,969 ang gumaling at 2,073 ang namatay sa sakit.

"Sa Cagayan po, pababa na ng pababa... We have our highest in September. Umabot po kami ng 5,000 active cases. Now, 704 nalang po," ani Mamba.

Patuloy rin ang pagbabakuna sa lalawigan kung saan nasa 59.8 porsiyento ng populasyon ang nakatanggap ng first dose habang 37.58 porsiyento ang fully vaccinated.

"Sabi ko po, medyo safe po naman siguro 'yung December namin. We will enjoy a happier and closer Christmas," ani Mamba.