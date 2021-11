Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Hindi man maabot ang target na bilang ng mababakunahan sa ilulunsad na tatlong araw na National Vaccination program kontra COVID-19, malaki pa rin ang maitutulong nito sa bansa, sabi ngayong Miyerkoles ng isang health expert.

“Hindi man maabot yung 5 million, I’m sure marami ang matutulungan nung mga araw na 'yun and that would still be very helpful,” ani Dr. Anna Ong-Lim, pediatric infectious disease specialist, sa panayam sa kaniya ng ABS-CBN TeleRadyo.

Tinatarget ng gobyerno na makapagbakuna ng 5 milyong katao bawat araw sa National Vaccination Day program na planong gawin mula Nobyembre 29 hanggang Disyembre 1.

Nitong Martes ay umabot na sa 30.1 milyon ang fully vaccinated kontra COVID-19 sa bansa, ayon sa monitoring ng ABS-CBN Investigative and Research Group. Meron ding mahigit 35.6 milyon na nakatanggap na ng unang dose ng bakuna.

Target ng pamahalaan ang makapag-fully vaccinate ng mahigit 50 milyon hanggang lagpas 77 milyon upang magkaroon ng herd immunity ang bansa kontra COVID-19.

Ayon kay Lim, ang nagpapatagal lamang sa pagbabakuna ay ang proseso ng documentation sa simula at observation period naman sa huli, hindi mismo ang pagtuturok na bakuna na inaabot lamang ng dalawang segundo.

“Ang kagandahan doon, una naka-focus lahat ng trahabo ng lahat ng tao doon sa accomplishment nung task. Siguro, magkakaroon din ng mekanismo para mas mabilis na ma-accommodate itong mga pasyente natin,” sabi niya.

“Dumami lang nang husto yung A2 and A3, malaking bagay na yun,” dagdag niya, na may patungkol sa senior citizens at people with comorbidities.

Nagsimula ang pagbabakuna sa bansa noong Marso 1.

Nitong Martes, umabot na sa 2,806,694 ang kabuuang bilang ng kumpirmadong COVID-19 cases sa bansa, bagaman 30,544 lang dito ang active, ayon sa Department of Health.

- TeleRadyo 10 Nobyembre 2021