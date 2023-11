Watch more on iWantTFC

Ibinasura ng Sandiganbayan at Office of the Ombudsman ang 2 magkahiwalay na kaso laban sa tinaguriang "pork barrel scam queen" na si Janet Lim Napoles.

Ang hatol ay base sa paglabag sa kaparatan ng mga akusado sa mabilis na paglilitis at kakulangan ng ebidensya. News Patrol, Huwebes, Nobyembre 9