May panibagong impormasyong nakalap si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla hinggil sa pagpatay sa brodkaster na si Percy Lapid. Ikinagalit umano ni suspended Bureau of Corrections chief Gerald Bantag ang pagpunta ni Lapid sa kaniyang bahay sa Laguna para kumuha ng retrato at video ng kaniyang bahay at mga sasakyan. Nagpa-Patrol, Mike Navallo. TV Patrol, Miyerkoles, 9 Nobyembre 2022