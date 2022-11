Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Ngayong Miyerkoles na ang simula ng 2022 Bar Examinations kung saan mahigit 9,000 mga candidates ang kukuha nito sa apat na araw na pagsusulit.

Sa mga dadaan sa Maynila, sarado ang ilang parte ng kalsada malapit sa mga unibersidad na pagdadausan ng Bar Exams.

Sa harapan ng De La Salle University, sarado na ang southbound lane na parte ng Taft Avenue, mula kanto ng Quirino Avenue hanggang Estrada Street.

Ito ay sinara dakong alas 2 ng madaling araw ng Miyerkoles at bubuksan ito Miyerkoles ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Muling isasara ito ng alas 4 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi.

Sa mga papunta ng Pasay o Makati at dadaan sa southbound lane ng Taft Avenue ay pinapayuhan silang kumanan sa Quirino Avenue, lumusot sa Adriatico street papuntang Ocampo Street at patungo sa kanilang point of destination.

Kung manggagaling naman sila ng Quirino Avenue ay kakaliwa sila sa Leon Guinto Street, palabas ng Estrada Street, at kaliwa sa Taft Avenue.

Isasara din sa kaparehong oras ang kahabaan ng Mendiola Street mula Recto Avenue at Aguila Street, pati na din ang kahabaan ng Concepcion Aguila Street kanto mula ng Mendiola St. hanggang 4th street dahil sa Bar Exams na idaraos din sa San Beda University.

Ang alternatibong ruta naman ng mga sasakyan ay ang Legarda Street.

Asahan na din ang mabigat na daloy ng trapiko sa mga alternatibong ruta na ito.—Ulat ni Nico Bagsic, ABS-CBN News