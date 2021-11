Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Nananatiling sarado ang dolomite beach sa Roxas Boulevard pero marami pa rin ang dumadaan at nagbabakasakali na makapag-picture kahit sa labas nito.

Kahit lifted na ang face shield requirement sa Maynila, may ilan pa ring nakasuot into.

Sabi nila, force of habit na rin habang iyong iba sabi naman ay nagre-require pa rin ng face shield ang indoor establishments.

Wala pang petsa kung kailan magbubukas ulit ang dolomite beach dahil kailangan ayusin muna ang mga pending na rehabilitation works.

May mga guwardiya at pulis na nagbabantay para hindi makapasok ang mga tao sa loob at para matiyak na walang crowding na mangyayari. — Ulat ni Jervis Manahan, ABS-CBN News