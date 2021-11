Watch more on iWantTFC

Nagsagawa ng prayer vigil ang mga empleyado at taga suporta ng Zagitsit News FM Station nitong Lunes sa Legazpi City bilang pakikiisa matapos itong ipasara ng National Telecommunications Commission.

Ayon sa cease and desist order ng NTC, pinasara ang estasyon dahil sa expired temporary permit, kawalan ng studio to transmitter link radio station license at paglabag sa ilang kondisyon sa kanilang provisional authority.

Pero naniniwala ang pamunuan ng Zagitsit FM na mas malalim ang dahilan nito. Naghain umano sila ng motion for extension at granted naman ito.

Ayon kay June Alegre, may ari at station manager ng estasyon, paniwala niyang napulitika sila dahil taon na ang operasyon ng Zagitsit at taon-taon silang iniinspeksiyon pero hindi sila nasita o nabigyan ng reprimand sa loob ng panahon na yun.

Si Alegre ay tatakbo bilang board member ng ikalawang distrito ng Albay sa Mayo 2022 na halalan.

Nagtaka din anila sila nang sila lang ang ininspeksiyon nitong nakaraang buwan. Na single out sila at nagduda na sila na may malaking tao sa likod nito. Marami anilang mga estasyon ang may paglabag sa prangkisa pero tinarget ang kanilang estasyon.

Sana anila ay tingnan ng NTC ang paglilinis nito dahil marami naman aniyang estasyon na limang taong nang expired ang lisensiya pero hindi naman nasisita.

Sabi naman ng NTC na galing Central Office ang utos na inspeksiyunin ang Zagitsit FM Station. Natanggap umano nila ang order mula sa central office nitong Lunes at agad itong ipinatupad sa estasyon.

Nababahala naman ang ibang media practitioner sa Albay sa insidente.

- TeleRadyo 9 Nobyembre 2021