Mga bata pinapayagan nang makapaglaro sa Quezon Memorial Circle

MAYNILA—Dahil nga ibinaba na sa Alert Level 2 ang Metro Manila, marami nang pampublikong lugar ang binuksan muli sa publiko.

Pinapayagan na pumunta ang mga bata sa Quezon Memorial Circle, isa sa malaking pasyalan sa lungsod.

Hindi pinalampas ng ilang mga magulang ang pagkakataon at maagang dinala ang kanilang mga chikiting sa playground area ng circle.

Isa sa mga maagang pumunta ay si Nanay Joy na may 2 anyos na anak.

Pandemic baby ang kaniyang anak na babae kaya hindi nila ito nilabas simula nang ipinanganak ito. Kaya labis na ikinatuwa nilang mag-asawa ang makitang makapaglaro sa labas ang kanilang anak.

May mga guwardiya rin na nagbabantay sa circle. May pitong designated zone area na puwedeng puntahan ng mga tao sa loob ng circle.

Zone 1- picnic area and playground

Zone 2- fitness trail and Planas Garden

Zone 3- Quezon City Experience museum open grounds

Zone 4- Peace Bell, Runner Garden and Fern Garden

Zone 5- Tropical Garden

Zone 6- Flower Garden

Zone 7- Rock Garden

May isang entry at exit points sa bawat zone. Nasa 80 porsiyento capacity lang dapat kada zone at isang oras puwede sa loob ang bawat batch.

Isang guardian lang kada bata ang puwede sumama sa loob at dapat ay fully vaccinated na sila.

Bukas sa publiko ang Quezon Memorial Circle mula alas-5 ng umaga hanggang alas-5 ng hapon.