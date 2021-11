Watch more on iWantTFC

Idinaing ng ilang probinsiya sa Bicol region ang kakulangan sa hiringgilya at umano'y hindi patas na tagal ng panahon para mabakunahan kontra COVID-19 ang target population. Iginiit naman ng Department of Social Welfare and Development na patuloy na makakatanggap ng ayuda ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, bakunado man o hindi. TV Patrol, Martes, 9 Nobyembre 2021