PAGASA station sa Bato, Catanduanes napinsala ng Rolly

Nasira ang radar ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration sa Bato, Catanduanes dahil sa Super Typhoon Rolly. Mahalaga ang radar dahil ito ang mata ng weather agency na malapit sa dagat at nagtatala ng mahahalagang impormasyon kaugnay sa lagay ng panahon, lalo na kung may parating na bagyo. Nagpa-Patrol, Jeff Canoy. TV Patrol, Lunes, 9 Nobyembre 2020