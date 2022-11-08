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Pamilya ni Percy Lapid naniniwalang may iba pang sangkot sa pamamaslang

ABS-CBN News

Posted at Nov 08 2022 07:13 PM

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Maaaring may iba pang nasa likod ng pagpatay kay Percy Lapid at sa umano'y middleman na si Jun Villamor, ayon sa pamilya ng brodkaster. Pero para kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, wala pa silang ibang nakikitang sangkot sa kaso. Nagpa-Patrol, Mike Navallo. TV Patrol, Martes, 8 Nobyembre 2022

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