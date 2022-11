Watch more on iWantTFC

Para makaiwas sa mga scammer, nagpaalala ang Bureau of Quarantine sa mga biyahero na libre at walang bayad ang e-arrival card, na siyang pumalit sa One Health Pass at kailangan para makapasok ng Pilipinas. Nagpa-Patrol, Willard Cheng. TV Patrol, Martes, 8 Nobyembre 2022