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Hirit na 'no vax, no ayuda' pinalagan ng presidential bets

ABS-CBN News

Posted at Nov 08 2021 07:53 PM

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Tinutulan ng ilang presidential aspirants ang plano ng Department of the Interior and Local Government na "no vaccine, no subsidy" para sa mga benepisyaryo ng 4Ps ng pamahalaan. Nagpa-Patrol, Adrian Ayalin. TV Patrol, Lunes, 08 Nobyembre 2021
 

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