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Bongbong Marcos sinagot ang ilang isyung ibinabato sa kaniya

ABS-CBN News

Posted at Nov 08 2021 07:48 PM

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Nagtungo sa Tacloban City si presidential aspirant Bongbong Marcos para gunitahin ang ikawalong anibersaryo ng pananalasa ng bagyong Yolanda. Sinagot din ni Marcos ang mga isyu na binabato sa kaniya. Nagpa-Patrol, Sharon Evite. TV Patrol, Lunes, 8 Nobyembre 2021

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