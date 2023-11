Senior Agila, iba pang SBSI members inaresto ng NBI

Watch more on iWantTFC

Inaresto na ng National Bureau of Investigation si Senior Agila, at 12 opisyal at miyembro ng Socorro Bayanihan Services Inc. o SBSI. Iginiit ng grupo na minadali ang pag-aresto sa kanila. Nagpa-Patrol, Niko Baua. TV Patrol, Martes, 7 Nobyembre 2023