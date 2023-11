'Senior Agila,' 12 iba pa inaresto ng NBI

Watch more on iWantTFC

Inaresto ng NBI si Jey Rence Quilario o mas kilala bilang si "Senior Agila" ng Socorro Bayanihan Services Inc. (SBSI) nitong Martes (Nobyembre 7) sa Senado sa Pasay City.

Kasabay na inaresto ng mga awtoridad ang 12 pang opisyal at miyembro ng SBSI na nahaharap sa mga kasong qualified trafficking in persons, facilitation of child marriage, solemnization of child marriage, at child abuse.

Ayon naman sa isang miyembro ng SBSI, "wala naman silang ginagawang masama" at aniya'y "lalaban pa rin" sila. — Ulat ni Niko Baua, ABS-CBN News

(Thumbnail from Mark Demayo, ABS-CBN News)