SBSI leader 'Senior Agila', inaresto ng NBI

Inaresto na ng NBI ang lider ng Socorro Bayanihan Services Inc. (SBSI) na si Jey Rence Quilario o mas kilala bilang "Senior Agila". Inaresto rin ng mga awtoridad ang ilang opisyal at miyembro ng SBSI na nahaharap sa patong-patong na kaso gaya ng quallified trafficking in persons at child abuse.