Organizer ng K-pop concerts, 6 iba pa sinampahan ng estafa

Sinampahan ng reklamong syndicated estafa ang babae sa likod ng isang events and production company na nag-oorganisa ng K-pop concerts sa bansa at ang anim incorporators ng naturang kompanya. Pinangalanan na rin ng pulisya ang nasabing kompanya para malaman kung may iba pang mga biktima. Nagpa-Patrol, Zyann Ambrosio. TV Patrol, Martes, 7 Nobyembre 2023