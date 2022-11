Watch more on iWantTFC

Tinukoy na ang mga pinagsususpetsahang mastermind sa pagpatay kay Percy Lapid at sa umano'y middleman na si Jun Villamor. Sinampahan ng reklamo ang suspendidong Bureau of Corrections (BuCor) chief na si Gerald Bantag, isa pang BuCor official, at ilang inmate na sangkot din umano sa mga pagpatay. Nagpa-Patrol, Mike Navallo. TV Patrol, Lunes, 7 Nobyembre 2022