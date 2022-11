Watch more on iWantTFC

Para sa ilang teachers' group, banta sa kalayaan sa pagpapahayag ang Department of Education (DepEd) Order No. 49 na pinaiiwasan ang pagkakaroon ng ugnayan at komunikasyon sa mga estudyante sa labas ng classroom, kabilang na ang pag-follow sa social media account ng mag-aaral. Pero para kay DepEd Secretary Sara Duterte, tinitiyak lang ng kautusan ang pagiging propesyonal ng mga guro sa kanilang tungkulin. Nagpa-Patrol, Arra Perez. TV Patrol, Lunes, 7 Nobyembre 2022