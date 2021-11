Watch more on iWantTFC

Pinapayagan na ang pagpapalago at pagpaparami ng puno na agarwood sa bansa. Kung hindi umano maagapan, posibleng ma-wipe out ang ganitong uri ng puno, na may mabangong dagta at napakamahal na halaga. Nagpa-Patrol, Michael Delizo. TV Patrol, Linggo, 7 Nobyembre 2021