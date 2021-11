Watch more on iWantTFC

Iminungkahi ng grupo ng health care professionals sa gobyerno na palakasin ang sistema ng contact tracing sa mga kaso ng COVID-19 sa bansa ngayong mababa ang bilang ng mga ito.

“Gusto po nating imungkahi sa gobyerno na panahon na ngayon para tutukan natin kakayahan sa contact tracing kasi alam ko po marami nang ginagawa on this area pero hindi po talaga natin maayos-ayos ng ayon sa ating pangangailangan nang sa gayun maaga po natin malaman kaagad kung sino 'yung mga taong dapat mag-quarantine dahil sila ay na-expose,” sabi ni Dr. Aileen Espina, committee member ng Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19 (HPAAC).

Sa kabuuan, nasa 2,797,986 ang kaso ng COVID-19 sa bansa, kasama na dito ang 2,376 na bagong naitala nitong Biyernes.

Nitong Huwebes, inanunsiyo ng Palasyo na ibababa na sa Alert Level 2 ang Metro Manila para mas marami pang mga negosyo ang muling makapagbukas.

“Kami po sa HPAAC ay patuloy pa rin pong nagpapaalala na hindi ibig sabihin na bumaba na po 'yung kaso natin ng COVID sa Kamaynilaan at ibinaba na rin po ang alert level natin base sa mga datos na nakikita natin sa mga nakaraang ilang araw, hindi po ibig sabihin nito na wala na po ang COVID sa ating kapaligiran. Ang danger na dala ng COVID nandiyan pa rin po,” sabi ni Espina.

Sa panayam sa TeleRadyo Sabado ng umaga, sinabi ni Espina na hindi pa rin dapat makampante ang publiko at patuloy na sundin ang ipinatutupad na minimum health protocols.

Bagamat nakaluluwag na at mas nakakahinga na ng kaunti sa ngayon ang mga health care worker, hindi pa sila tuluyang makapag-pahinga.

“We are not taking this time para mag-relax. Ang ginagawa namin ngayon tinitingnan namin kung ano po 'yung mga areas na kailangan po na pagukulan nang pansin— 'yung mga kwarto, structural engineering, 'yung mga sira na kailangan na pong palitan— 'yung mga hindi natututukan,” sabi niya.

Samantala, hinikayat din ni Espina ang lahat na gamitin ang panahon na ito para magpabakuna kontra COVID-19 para makamit na ang inaasam na herd immunity sa buong bansa.

“Hindi po pwede na meron lang area na bakunado tapos merong area na konti lang. Kung titingnan natin ang datos meron pang area sa Pilipinas na talagang mababa pa po 'yung vaccination rate,” sabi niya.

- TeleRadyo 6 Nobyembre 2021