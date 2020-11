CamSur lumapit sa DSWD, NHA para sa emergency shelter assistance

Watch also in iWantTFC

MAYNILA - Inilapit na ng lokal na pamahalaan ng Camarines Sur sa dalawang ahensiya ng pamahalaan ang mga residente nitong nasira ang mga tahanan sa pananalasa ng bagyong Rolly.

Ayon kay Estel Estropia, marami pa rin ang mga residenteng hindi pa tuluyang makapagsimulang itayo muli ang mga nawasak na mga bahay ilang araw matapos ang bagyo dahil sa kakulangan sa pera.

“Unti-unti na nilang itinatayo ang mga bahay nila doon sa may mga kakayanan. Pero doon sa mga kababayan nating walang-wala, kasalukuyang nating inilalapit ang kanilang damage houses sa DSWD (Department of Social Welfare and Development) at NHA (National Housing Authority) para sa emergency assistance.

Nobyembre 2 nang magdeklara ng state of calamity ang Camarines Sur dahil sa lawak ng pinsalang iniwan ng bagyo.

- TeleRadyo, 6 Nobyembre 2020