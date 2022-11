Watch more on iWantTFC

MAYNILA — "Isolated" ngayong Sabado ang bahagi ng Antique, maging ang kalapit na Iloilo City, dahil sa mga naputol na tulay bunsod ng pananalasa ng bagyong Paeng, sabi ni Mayor Aser Baladjay.

"Sa ngayon [may] problema din kami because we're isolated sa capital town ng Antique sa San Jose de Buenavista atsaka sa Iloilo City kasi dalawang tulay po namin dito ang naputol," ani Baladjay sa TeleRadyo.

Sabi niya, nauubusan na sila ng suplay ng langis at pagkain, lalo't pahirapan ang pagpasok ng mga ayuda.

Marami aniya ang gustong magpadala ng tulong pero mabagal ang nagiging dating ng mga ito dahil sa mga sirang tulay.

"'Yan ang isa sa malaking problema namin... dahil nahihirapan kami sa accesibility ng aming mga pagkain lalo na ng bigas, mga langis, at mga basic necessities," sabi ni Baladjay.

"Kung maaari sana mabigyang pansin na ma-fast track po ang paggawa ng temporary bridge sa naputol na tulay," dagdag niya.

—TeleRadyo, Oktubre 5, 2022