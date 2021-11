Watch more on iWantTFC

MANILA—Handa na ang Philippine National Police (PNP) sa pagpapatupad ng mas maluwag na Alert Level 2 COVID-19 quarantine classification sa Metro Manila, ayon sa hepe nito.

“Ang ating PNP naman ay matagal na rin naghahanda dahil alam natin na dahil sa trend nga, nitong COVID-19 situation particular sa NCR ay gumaganda, kaya’t yung mga dating mga pronouncement, at sa mga meeting ng IATF, ay any time soon ay pwede talagang bumaba at ito nga, ang implementasyon ngayon, tayo naman’y nakahanda d’yan,” sabi ni PNP chief Guillermo Eleazar sa TeleRadyo.

Paliwanag niya, walang masyadong maging pagbabago sa deployment ng mga pulis.

“Ang mga pulis naman natin, kung baga maxed out na ’yan, kumbaga sa isang locality natin, for example sa isang region, isang district, o particular sa Manila, ang ating mga iba-ibang cities, municipalities eh ’yan po ’yang mga pulis natin, sila din naman ’yung ginagamit,” mungkahi ni Eleazar.

“Ang gagawin lang din naman is sila pa rin ang pupunta doon, pero mas aware na sila ngayon na may magbubukas na gantong dagdag establisimiyento.”

Dagdag pa ni Eleazar, maaari ring tumulong ang mga pulis sa pagpapatupad ng minimum health standards sa mga mall at iba pang lugar na dadagsain ng mga tao ngayong malapit na ang Pasko.

“ ’Yun po ’yung ating mga unit commanders particularly ang mga chief of police, ay talagang ima-maximize ’yung ating mga kapulisan na doon tutulong at mag-iikot sa mga malls and other establishments na dadagsain ng ating mga kababayan,” aniya.

“Pero tayo naman po ay naniniwala at alam natin na tutulungan tayo ng mga mall, itong mga establishments na mga may-ari ng kanilang ring mga personnel, security guard, o mga mag-auaugment sa kanila pati na rin po ang kawani ng ating barangay at (local government unit).

--TeleRadyo, 5 November 2021