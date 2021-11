Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Pinuna ng isang transport group ang pamahalaan dahil hindi pa rin naibibigay ang pangakong fuel subsidy sa mga tsuper sa kabila ng pagtaas ng presyo ng langis.

"Parang tingin namin tsinotsobibo lang yata kami dito. Binobola lang kami. Ginagawa lang kaming mga tanga eh," ani Orlando Marquez St., presidente ng Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas.

Para sa kaniya, magaling lang sa press release ang pamahalaan.

Tatlong linggo na umano ang nakalipas matapos ang pulong nila sa mga opisyal ng gobyerno pero wala pa rin ang mga ipinangako nito.

Inapubrahan noong nakaraang linggo ang P1 bilyong fuel subsidy para sa 178,000 public utility vehicle drivers.

Ani Marquez, itutuloy nila ang petisyon sa dagdag-pasahe. Dapat umanong ibalik sa P10 ang minimum na pasahe sa jeep sa Metro Manila at iba pa pang rehiyon.

May babala rin siya na baka magamit sa eleksyon ang umano'y P1 bilyon na pondo para sa mga tsuper na halos 2 nang nagutom dahil sa pandemya.

"Talagang napasakit itong ginagawa nila. Ang sarap mambola pero ang sakit mabola," ani Marquez.

Ayon naman sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board nitong Biyernes, posibleng sa susunod na linggo ipalalabas ang pondo para sa fuel subsidy.

“Hopefully, early next week baka mai-cascade na ang funds sa DOTr at LTFRB,” ani Joel Bolano, chief ng LTFRB’s Technical Division.

“In parallel with that, naghahanda na ang LTFRB sa mga pangalan o listahan ng ating mga operator at 'yun pong mga beneficiaries natin ganun din po ang guidelines kung paano ito ibibigay sa ating mga operator at driver,” dagdag ni Bolano.